Vídeo mostra antes e depois da tragédia no litoral norte

Veja antes e depois da tragédia no litoral norte

Morros antes totalmente cobertos de vegetação ficaram ‘pelados’ após enorme volume de água atingir região em curto período de tempo.

Militares do Corpo de Bombeiros de Americana foram ao litoral atuar no resgate às vítimas das chuvas. Nesta sexta-feira, uma equipe retornou à Americana e outra foi enviada, às 02:30 da madrugada, para a região de Boiçucanga, Toque-toque Grande e Costa do Sahy.

A nova equipe que atuará nos resgates é composta pelo Cap PM Laso, cmt do SGB de Americana, sgt Demarchi, CB Macauba e CB Teixeira Neto.

Segundo o relato de um dos militares que estava na primeira equipe, o cabo Izidoro, no dia de hoje foram encontrado 3 corpos em sua frente de trabalho.

