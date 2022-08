Shoppings e joalherias passam por uma onda de assaltos constantes em 2022. Pesquisas recentes mostraram que ocorreram, pelo menos, 16 assaltos a joalherias desde o começo do ano, em cerca de seis estados e no Distrito Federal.

Dentro disso, a checagem de antecedentes – ou background check – pode ser essencial para manter a segurança dos shoppings. Embora não seja possível controlar o fluxo de visitantes, o background check, por exemplo, é uma ferramenta importante para contratação de funcionários ou empresas terceiras.

O caso mais recente ocorreu no Shopping Aricanduva em SP, onde quatro criminosos assaltaram uma joalheria no dia 29/07. Nesse cenário, a checagem de antecedentes pode garantir que nenhum funcionário ou lojista esteja envolvido em situações como essa, porque é possível conferir se a pessoa que está sendo contratada tem ou não antecedentes criminais recentes.

Para conversar sobre como a checagem de antecedentes pode prevenir a contratação de profissionais com atitudes criminosas, sugiro Francisco Fernandes, head de background check na IAUDIT Tecnologia, empresa especializada em due diligence, background check e portais de apelação, com mais de 20 anos no mercado.