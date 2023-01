Ano novo. O calendário lunar, dos ciclos da Lua e da Terra,

o Horóscopo Chinês informa como será a energia desse ano e o porquê este é o animal celebrado neste período. Partimos do princípio de que o signo do coelho é voltado às grandes calmarias da vida e que prefere: calmaria; tranquilidade; harmonia; boas conversas; momentos de descanso; boa comida e bebida.

“No Ano Novo Chinês 2023, o ano do coelho nos trará essas características muito presentes no nosso dia a dia. Será uma fase que precisamos aprender a lidar com tudo isso entendendo a nossa personalidade e como ela será influenciada com isso. ”, comenta Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Então, dependendo do seu signo no Zodíaco Chinês, as suas afinidades e desavenças para esse novo ano, dependerá da sua ligação com o Coelho. Esse animal também é muito relacionado a paixão, por conta disso as relações afetivas/amorosas terão uma grande importância nesse período.

Para Coelho, a presença do amor é fortíssima e prioritária, levando ele a gostar de ser muito “mimado” por exemplo. Contudo, essa inclinação afetiva presente pode levar a assuntos mais espinhosos como: infidelidade; sentimento de posse; egoísmo constante; ciúmes em excesso.

Por isso será preciso muito cuidado e paciência nesse campo da vida. É importante não deixar a impulsividade tomar conta dos seus sentimentos, pois essa intensidade uma hora vai passar e o arrependimento pode ser certo.

O Horóscopo Chinês é único, e com certeza intrigante, na hora de escolher o animal. Existem várias nuances que definem, o que nos leva à pergunta “2023 ano de qual animal? ”. O calendário aponta que esse será o ano do coelho e com isso, as tendências serão de observação e colheita.

“Assim como parte do que vivemos no ano de 2022, a observação é necessária, mas não fique parada! Há indícios de que será um ano de colheitas e boas realizações, onde o juízo de bom caráter e a boa aventurança do coelho, trará bons resultados desde que você saiba onde procurar. ”, comenta Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Especialista comenta quais são as energias que o arcano traz para o ano- carro



Já dizia a escritora Clarice Lispector: “Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar”. Provavelmente você se identifica ou já se identificou com essa frase em algum momento da sua vida. Isso acontece porque, normalmente, o ser humano se importa mais com a linha de chegada do que com a jornada até lá.

É justamente essa a mensagem que o arcano “O Carro”, do tarô, traz para a nossa vida em 2023. “O tarô é composto por 22 arcanos maiores. Todos os anos, pela numerologia, a energia de uma carta ou arcano rege o nosso caminho”, explica Gabu Camacho, tarólogo e astrólogo.

É como a velha história de procurar na” toca certa” para encontrar vários coelhos! Aqueles que são do signo do Coelho no Horóscopo Chinês, vai se alinhar muito bem com as características de conforto e precisa aproveitar bem esse momento.