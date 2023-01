Ano começa com 17 animais abandonados em Nova Odessa

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) resgatou

no mês de janeiro 17 animais que foram abandonados nas ruas da cidade ou até mesmo amarrados na porta da sua sede. Superlotada, beirando os 500 animais em seu abrigo, a entidade pede ajuda à população para conscientização e cuidados, e cobra um posicionamento das autoridades para a procura e punição dos criminosos que realizaram tal ato.

Segundo o presidente da entidade, Thiago Rodrigues, “o abandono de animais em Nova Odessa é crime passível de multa segundo a lei municipal 3.206/18 e também de prisão, segundo o artigo 32 da lei federal 9605/98, alterada pela nova lei 14.064/20, onde aumenta essa pena de reclusão”.

Na última semana do mês, o abandono de um animal amarrado no portão do abrigo mobilizou os voluntários da AAANO, que recolheram o cão para não deixá-lo em situação de vulnerabilidade. Outro caso foi marcado pela movimentação de um veículo, registrado pelas câmeras de seguranças do abrigo e do bairro, que abandonou um outro cão na porta da AAANO. Guardas Municipais também encontraram uma ninhada com quatro filhotes de cachorro jogados na área rural do município. Ao longo do mês, casos pela cidade se multiplicaram drasticamente, deixando a entidade em situação de alerta.

“Não temos mais espaço. Os animais ficam recolhidos em um espaço pequeno por dias, meses, anos, o que gera muito stress para eles, que acabam adoecendo se não encontrarem uma família. A população de Nova Odessa precisa mudar sua mentalidade de que o abrigo é um depósito de animais que são descartados sem amor ou compaixão. A sede da AAANO deve ser entendida como um local transitório: acolhemos o animal em situação vulnerável, damos todos os cuidados e conseguimos lares para eles. Contudo essa conta nunca fecha”, ressalta Rodrigues.

Para arcar com os custos nos novos abrigados, a AAANO realizará no dia 09/02 um Rodízio de Pizza, que terá informações divulgadas ainda esta semana. “Precisamos nos movimentar, pois conforme o abandono cresce, nossas despesas também. E precisamos manter o abrigo em funcionamento”, finaliza o presidente.

