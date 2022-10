A escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos, é a nova vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2022. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 6, em Estocolmo, na Suécia. Feminista e uma das principais vozes contemporâneas, ela é autora de uma “corajosa e ambiciosa obra”, “que vai além da ficção”, como destacou a Academia Sueca. Annie vem ao Brasil em novembro, para a Festa Literária Internacional de Paraty.

A Academia do Nobel disse, durante o anúncio, que ainda não tinha conseguido entrar em contato com Annie Ernaux – tradicionalmente os vencedores ficam sabendo da vitória momentos antes do anúncio. E justificou o prêmio dizendo que a escolha foi pela “coragem e perspicácia clínica com que ela descobre as raízes, desavenças e restrições coletivas da memória pessoal”.

Entre seus livros, publicados no Brasil pela Fósforo, estão O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, que são sucesso de crítica e de público. Na Flip, ela lança O Jovem – no romance, ela narra seu envolvimento com um homem 30 anos mais novo do que ela.

“Nos concentramos na literatura e não temos uma mensagem a dar ao mundo, mas se houver uma mensagem é que isso é literatura para todos”, disse o porta-voz. O critério principal, segundo ele, é a qualidade literária.