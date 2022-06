O jogador de futebol Emerson Royal, vítima de uma tentativa de assalto à mão armada na madrugada desta sexta-feira, em Americana, usou suas redes sociais para agradecer o policial militar que o salvou da ação do criminoso. A tentativa aconteceu na casa noturna Trips, na Avenida Paulista.

O policial estava de folga e pediu uma foto com o jogador, de quem é fã, na saída da casa noturna. Logo após o registro, ocorreu a tentativa de assalto, momento em que o PM agiu e trocou tiros com o bandido, que tinha por objetivo roubar o relógio da marca Rolex de Emerson e uma corrente.

Emerson e o policial saíram ilesos da ação, já o bandido ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal. O caso repercutiu internacionalmente.

“Deus envia anjos à terra. Isso, a cada dia em minha vida, vem se confirmando. Esse ser humano que eu chamo de anjo arriscou a sua própria vida para salvar a minha. Eu serei eternamente grato a você. Você foi fundamental para que eu esteja aqui no dia de hoje. Obrigado, obrigado e obrigado”, disse Emerson ao publicar a foto com o policial em um story no Instagram.

Lateral-direito da Seleção Brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, Royal cresceu em Americana, cidade onde possui familiares e amigos e está passando férias. No próximo domingo, o craque participará de um jogo beneficente organizado pelo Instituto JR Dias, ao lado do vereador Juninho Dias, de quem é amigo pessoal.