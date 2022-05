O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta segunda-feira (16/05) a programação de shows da festa de aniversário de 117 anos de fundação de Nova Odessa, que acontece no último final de semana de maio (dias 27, 28 e 29), na Praça dos Três Poderes, com entrada franca, segurança e dezenas de atrações para toda a família.

A programação inclui shows de Jeyzer Maia e da Banda Sinfônica Municipal na sexta-feira, da Banda Mídia no sábado e dos grupos Samba D’Aninha e Falamansa no domingo, encerrando a festa, além de “brinquedões” infláveis gratuitos no domingo, para as crianças, Festival Gastronômico e expositores locais, incluindo artesãos.

“É um evento pensado para toda a família. Estou muito ansioso pela chegada desse grande evento. Foram dois anos sem podermos comemorar com grandes festas, e agora estamos trabalhando muito para que esse dia seja muito especial para todas as famílias de Nova Odessa”, comentou o prefeito Leitinho, que garantiu ônibus coletivos gratuitos até o local da festa no sábado (28) e no domingo (29), durante os horários da festa.

Para essa Festa de Aniversário, a Prefeitura conta com o apoio da iniciativa privada, com os patrocínios master do Grupo Ambipar e do Savegnago Supermercados, e patrocínios prata do Sicredi e da Servcamp.

Já a infraestrutura do evento conta com aporte financeiro do Projeto Re-Virada Cultural Regional 2022 do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) e gestão técnica da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

SHOWS

Na sexta (27/05), a Festa de Aniversário tem abertura às 19h com uma apresentação especial da Banda Sinfônica Municipal e músicos convidados, seguida por shows com os artistas gospel Fabiana Rodrigues, Dirceu Essência e, fechando a noite, Jeyzer Maia (https://www.instagram.com/jeyzermaia/).

No sábado (28/05), a festa tem início às 18h, trazendo shows de pop rock, MPB, axé e clássicos internacionais e nacionais. O palco abre com artistas locais – o Trio Ártemis, a banda The Big Doggers e o grupo Babaloo –, finalizando com um grande show da Banda Mídia, artistas novaodessenses que fazem sucesso na região e em todo o Brasil (https://www.facebook.com/bandamidiaoficial).

DOMINGO TEM FALAMANSA!

Já no “Domingo da Família” (29/05), a celebração começa bem mais cedo, às 12h, se estendendo de tarde até o final da noite. A abertura da festa vai trazer shows de Manoelito, Edi Estrada, Eddu Marttins e a dupla Mizzael e Talliano, fechando a noite com os grupos Samba D’Aninha (https://www.facebook.com/sambadaninhaoficial/) e a grande atração do final de semana, o Falamansa, sucesso nacional desde os anos 2000 (https://www.instagram.com/bandafalamansa/).

GASTRONOMIA E DIVERSÃO

O fim de semana da Festa de Aniversário de Nova Odessa trará ainda muita diversão durante todos os dias, além de muitas delícias com gastronomias produzidas por comerciantes e food trucks locais, que já atuam nas feiras noturnas da cidade. “A oportunidade foi dada para feirantes, comerciantes e autônomos que já atuam nas principais feiras da cidade”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento, Rafael Brocchi – que é presidente da comissão da festa.

Além dos profissionais locai da gastronomia, artesãos de Nova Odessa também farão parte do evento, expondo e vendendo seus produtos. Nos três dias de festa, brinquedos infláveis estarão disponíveis para as crianças (gratuitos no domingo, quando haverá também distribuição de pipoca para os pequenos).

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação completa e os horários da grande celebração de aniversário. Para saber de outras ações que acontecem no mês em Nova Odessa, confira o hotsite exclusivo http://www.novaodessa.sp.gov.br/117anos/.

27/05 – Sexta-feira

19h – Abertura

19h30 – Banda Sinfônica Municipal e Convidados

20h30 – Fabiana Rodrigues (gospel)

21h – Dirceu Essência (gospel)

22h – Jeyzer Maia (gospel)

28/05 – Sábado

18h – Trio Ártemis (pop rock/MPB)

19h – The Big Doggers (pop rock)

20h – Babaloo (festa)

21h – Banda Mídia (festa)

29/05 – Domingo

13h – Manoelito (sertanejo)

14h – Edi Estrada (pop rock acústico)

16h – Eddu Marttins (sertanejo)

17h30 – Mizzael & Talliano (sertanejo)

19h – Samba D’Aninha (samba)

21h – Falamansa (forró)