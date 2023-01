Anitta simula sexo oral em clipe e gera polêmica

Anitta foi flagrada em cena para lá

de quente enquanto gravava seu novo clipe, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (26). A cantora Anitta foi vista simulando sexo oral em um ator, em um beco, enquanto era filmada e não demorou muito para haters criticarem a atitude. Es fãs partiram em defesa e o fandom de outras artistas brasileiras também entraram na discussão. Veja vídeo e entenda o que rolou!

Anitta voltou para o Brasil causado, como sempre! Na última quinta-feira (26), a poderosa foi flagrada gravando um clipe misterioso, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enquanto muitos elogiaram o look, clássico dos anos 2000, e a presença evidente do funk no novo projeto, Anitta também foi bem criticada – mais por uma cena em específico.

A indicada ao Grammy parece simular sexo oral em um dos momentos do clipe, enquanto fica de joelhos em frente a um ator, em um beco isolado. A todo tempo, a dupla é filmada por câmeras profissionais. Não demorou para atacarem a artista. Confira tudo o que rolou!

Anitta simula sexo oral em novo clipe e é criticada

Não é de hoje que Anitta é criticada por abordar a sexualidade de forma bem livre e honesta. Em seu último clipe, de alguma canção que ainda não sabemos qual é, a cantora finge que está praticando sexo oral em um rapaz e a cena – que também não podemos precisar que estará no corte final – foi muito criticada. Confira o vídeo dos bastidores:

Algumas pessoas acreditam que a atitude pode prejudicar a imagem da mulher brasileira, que é extremamente sexualizada, no mundo todo. Afinal, Anitta é um grande nome internacional, mostrando bastante da nossa cultura. Por outro lado, es fãs partiram em defesa da poderosa. “Antes a Anitta não era internacional, mas agora, do nada, os haters estão dizendo que ela têm uma carreira internacional e vai prejudicar a cultura”, afirmou o usuário @tamarababy2 no Twitter. Teve também quem comparace a cena de Anitta com outros momentos sensuais de cantoras brasileiras, como Luísa Sonza e Ludmilla. Por isso, fandons de mais artistas de manifestaram, afirmando que a dupla – que foi alvo de rumores de briga com a voz de “Envolver” – não tem nada a ver com isso. É treta atrás de treta por um clipe que nem saiu ainda! Não dá para negar que Anitta sabe causar polêmica como ninguém.

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

Suzana Simonet se prepara para o Carnaval em ensaio técnico

Musa do Brasil será destaque de chão da Acadêmicos do Tucuruvi

Com um look dourado cravejado de pedras, a modelo Suzana Simonet brilhou no primeiro ensaio técnico como destaque de chão da Acadêmicos do Tucuruvi na noite desta sexta (26).

Em seu segundo ano no carnaval paulista a modelo, que já foi eleita Musa do Brasil, mostrou muito samba no pé e disse estar preparada para o desfile: “É uma responsabilidade muito grande vir desfilando no chão. Ano passado estava no carro, mas sentir a pista é muito mais emocionante!”, disse após o desfile.

A Tucuruvi será a segunda escola a se apresentar no sábado de carnaval, dia 18. A agremiação presidida pelo Sr. Jamil leva para o sambódromo a história de Bezerra da Silva.

A musa não quis revelar detalhes da fantasia que usará no desfile, mas deixou uma pista: “Ainda não posso revelar, mas garanto que será minúscula e ousada, como os malandros que nosso enredo canta!”, disse aos risos.

