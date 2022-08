A cantora Anitta passou recentemente por um procedimento cirúrgico para tratar a endometriose. Endometriose é uma condição potencialmente grave e que provoca muito sofrimento para as mulheres afetadas. Trata-se de uma condição de proliferação e implante de tecido endometrial (que reveste o útero) fora do útero.

De acordo com o médico Tasso de Carvalho, a cirurgia só deve ser indicada nos casos em que o tratamento de reequilíbrio hormonal não foi efetivo ou em casos de implantação de tecido endometrial em bexiga ou intestino causando obstrução.

O médico também explicou que existem outras formas de tratamento menos invasivos que podem resolver o problema em muito dos casos.

“Essa condição está associada a um desequilíbrio entre os níveis de estrogênio e progesterona ao qual chamamos de predominância estrogênica. O tratamento de reequilíbrio hormonal costuma ser suficiente para reverter esses quadros e evitar assim a necessidade de cirurgia” explicou.

Segundo Tasso, o tratamento pode ser feito com modificações do estilo de vida, medidas de anti-inflamação e principalmente com a reposição de progesterona.

“Em alguns casos, a Gestrinona pode ser uma excelente opção terapêutica, evitando assim a necessidade de cirurgia em muitos casos”, disse.

Por fim, o médico afirmou que todo procedimento cirúrgico envolve naturalmente mais riscos que as terapias não invasivas, e por tanto, estas devem ser priorizadas.