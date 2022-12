Veganuary, a campanha global para experimentar o veganismo durante o mês de janeiro e depois, abre hoje, dia 7 de Dezembro, as inscrições para a campanha de 2023. Para esta nova versão do desafio Veganuary, a organização, presente em todo o mundo, busca aumentar a conscientização sobre os efeitos positivos de uma dieta baseada em vegetais, tanto para o planeta — no necessário combate às mudanças climáticas — quanto para os animais e para nós mesmos.

Quem aderir a Veganuary 2023 receberá 31 e-mails ao longo de um mês, com informações práticas e receitas, além de um e-book com tudo o que é preciso saber para começar no veganismo de maneira fácil e deliciosa, além de um e-book com receitas de celebridades conhecidas como Xuxa, Evanna Lynch, Alicia Silverstone, Leylah Moreno, entre muitas outras.

A grande surpresa deste ano é a colaboração especial de Anitta, a premiada cantora e artista do momento, busca “envolver” todos os participantes deste ano com suas deliciosas receitas veganas: cachorro-quente, uramaki e tacos, claro, todos eles em sua versão vegana.

Em 2022, Anitta se tornou uma das sócias da empresa de carnes plant-based Fazenda Futuro, reforçando seu compromisso com o meio ambiente e com a alimentação de pessoas que buscam novas alternativas saudáveis à base de plantas, confirmando que o futuro do planeta está em nossos pratos. E neste desafio, Anitta e Fazenda Futuro ofereceram três receitas especiais para que experimentar o veganismo seja ainda mais delicioso.

Os participantes de Veganuary 2023 poderão baixar gratuitamente o e-book de receitas das celebridades, após se registrar em Veganuary. Então poderão desfrutar de mais de 25 receitas preparadas por renomados artistas do Brasil e do mundo, que compartilharam seus segredos da culinária vegana, com opções para o café da manhã, almoço e jantar, além de sobremesas incríveis.

Impacto global

Segundo dados do The Vegan Calculator, um mês de veganismo para uma pessoa equivale a economizar mais de 124 mil litros de água e 273 quilos de CO2. Isso significa que um mês de experimento vegano já contribui bastante com o planeta, e pode ser um ótimo começo para mudar de hábitos para melhor.

Por esta razão, mais e mais pessoas decidiram mudar sua dieta. Somente com o Veganuary, quase 2,5 milhões de pessoas, de quase todos os países do mundo, participaram oficialmente do Veganuary desde seu lançamento em 2014. A campanha acontece simultaneamente na Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Índia e Reino Unido.

Veganuary tornou-se um verdadeiro fenômeno global. Estamos à disposição para entrevistas com especialistas e porta-vozes.