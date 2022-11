O Alto Verão Brizza anuncia a temporada solar com dois dos maiores nomes do Brasil no mundo, Anitta e Bruna Marquezine, usando os novos modelos de flip flops, sun sandals e acessórios que têm atitude de moda e versatilidade, indo da praia à festa. A marca do Grupo Arezzo&Co assume protagonismo no universo fashion com designs exclusivos e traz as sun sandals como o grande destaque desta temporada.

Bruna Marquezine e Anitta – Foto: Fernando Tomaz

As flip flops são majoritariamente de borracha, super coloridas e alguns modelos têm palmilhas de palha natural, já as sun sandals vêm repletas de informação de moda, como as amarrações e plataformas coloridas, que as tornam item indispensável para os dias de calor. “Somos uma marca de moda que traz tendência com toda rapidez e assertividade do Grupo Arezzo&Co. Nesta campanha, a Anitta e Bruna Marquezine trazem uma imagem de moda sofisticada, gerando desejo, mostrando a potência e o posicionamento dos produtos”, pontua a diretora da Brizza, Maria Toledo. As fotos da campanha foram feitas no Rio de Janeiro e a direção de arte é novamente assinada por Giovanni Bianco.

Anitta – Foto: Fernando Tomaz

Entre os modelos que vão tomar conta dos pés neste verão, estão a slide Marrocos, super leve, macia e colorida, que aparece na campanha em um leque de diversas cores nos pés da Anitta; a sun sandal Lulu, usada por Bruna Marquezine no Festival Pulsar, com salto anatômico e confortável, disponível em cores vibrantes, especialmente o pink Barbiecore; a sun sandal Bela com amarração moderna no tornozelo e a Sunny, com uma construção alargada, salto baixo e tira em pvc anatômica. As flip flops, por sua vez, ganharam palmilhas de crochê de fibra e sola macia e confortável. As bolsas aparecem em versões a tiracolo, de cintura e glossy, resistentes à água.