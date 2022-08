A cantora Anitta se tornou a primeira brasileira a conquistar um prêmio no Video Music Awards, premiação organizada pela MTV americana. Neste domingo (28), a carioca levou o troféu de melhor clipe latino com “Envolver”. Ela também se apresentou na cerimônia realizada em Nova Jersey. A carioca venceu quatro concorrentes: Bad Bunny, com “Tití me preguntó”; Becky G e Carol G, com “MAMIII”; Daddy Yanke, com “Remix”; Farruko, com “Pepas”; e J Balvin, com “In Da Getto”.