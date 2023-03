Anitta abre fogo e quer sair da gravadora

A relação tensa entre a cantora Anitta e a gravadora

Warner Music Group voltou a virar notícia. Isso porque, pelas redes sociais, a cantora concordou e deu uma resposta sincerona a fãs que criticaram o gerenciamento da gravadora com relação à carreira da poderosa.

“Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que a valorize e, de quebra, a primeira música que ela lançar pegar o top10 do global”, escreveu um internauta no Twitter.

“Não vale a pena gravar todos esses clipes com artistas foda se a gravadora deixar tudo a perder. Quebra o contrato, paga o que tem a pagar e arranja uma gravadora que valorize, amor”, sugeriu outro fã de Anitta.

Ela, então, respondeu: “Meu amor, se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina. Senão pode passar uma vida inteira pagando pelo erro.”

Entenda o caso

Anitta assinou com a matriz da Warner (EUA) em meados de 2020, com a intenção de conquistar principalmente o mercado norte-americano e se tornar uma artista global. Ocorre que, desde então, a cantora já verbalizou algumas vezes que tem encarado muita resistência para que seus projetos sejam aprovados, lançados e divulgados.

Outra questão é o investimento financeiro para que os clipes sejam gravados, as músicas toquem nas rádios e entrem nas grandes playlists das principais plataformas de streaming, entre outras formas de divulgação.

Com base no que Anitta disse, agora sabemos também que pagar uma multa, ainda que milionária, pode não ser suficiente para encerrar a parceria. A negociação provavelmente envolve uma determinada quantidade de lançamentos de álbuns para que o contrato seja considerado cumprido. Ou seja, se ela se comprometeu a lançar dois álbuns pela gravadora, só vai poder sair dela depois de lançar o sucessor de “Versions of Me”, ainda que leve muitos anos para que ele seja aprovado pela Warner — daí a tensão de Anitta e de seus fãs.

Master coach Elisa Ponte avalia traição de famosos

Casos de traição entre famosos vieram à tona nas últimas semanas e ganharam os noticiários e páginas de fofoca. Depois de Shakira e Miley Cyrus, artistas brasileiras como Jogo Todynho e Nicole Bahls tiveram que lidar com a infidelidade de seus parceiros. A mentora de relacionamentos Elisa Ponte garante que as celebridades sofrem ainda mais que anônimos nesse momento e ensina a superar essas crises conjugais.

“As celebridades sofrem mais por conta da pressão pública. Além de lidar com emoções e decisões sobre o futuro, uma famosa enfrenta as opiniões dos fãs. É importante tirar um tempo para digerir tudo o que aconteceu, ter um momento para refletir e extravasar as emoções. Assumir um período de ‘luto’ é essencial, sair dos holofotes é um caminho indicado”, orienta.

A master coach diz que as emoções envolvidas em uma traição são bem complexas. Pode haver tristeza, abandono ou sensação de ter sido enganada e iludida. “São sentimentos fortes e complicados, não é só orgulho ferido ou raiva como muitos pensam. Nessa hora é importante gerenciar as emoções e ativar a inteligência emocional. Chamar o lado racional é importante para tomar decisões e seguir a vida”.

Elisa ainda observa que famosos tendem a trair mais, justamente por serem figuras públicas e terem um status maior que anônimos. “Famosas e famosos se tornam desejados e isso abre um leque de ‘oportunidades’. Imagina só quantas mulheres se jogam para o Léo Santana, por exemplo? Ele virou hit, é sinônimo de beleza e sucesso. Atrai mulheres por onde passa. Na pele dele, é mais fácil cair em tentação e trair”, polemiza.

Tanto para famosos e anônimos, Elisa garante que a chave da superação está em recuperar a autoestima e não se colocar como vítima. “A pessoa traída nunca é vítima”, alerta. “É importante aceitar, tomar a decisão de perdoar ou não, se cercar do apoio da família e dos amigos, retomar as atividades do dia a dia e ter ainda mais tempo para hobbies e lazer. O tempo se encarrega do restante. E a terapia também é indicada para ajudar a superar tudo isso”.

Elisa diz com propriedade sobre o assunto. Ela foi traída pelo então marido com sua própria irmã. Desde então, passou a estudar o comportamento humano e a inteligência emocional. Recentemente, lançou um livro sobre relacionamentos e felicidade. “Minha missão é ajudar outras mulheres e falar sobre empoderamento. Já passei por traições, superei e hoje vivo feliz e realizada”.

Fotos: Fernando Ducatti / Edu Graboski / Divulgação

