Foto divulgação Parque Ecológico de Rio Preto

Os animais do Parque Ecológico de Americana também estão sendo assistidos de forma especial durante a onda de frio que chega à região. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana ( Sectur ), as medidas são tomadas sempre que há previsão de mudanças climáticas.

“Já tomamos as providências de acordo com a necessidade de cada espécie: foram colocadas caixas e/ou casinhas de abrigo, inserido feno para aconchego térmico, lona de proteção para rebater o frio e até alteração na alimentação. Algumas espécies já têm seu aquecedor no cabeamento, como por exemplo, os micos”.