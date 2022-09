Um acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens movimentou agentes do Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira em Americana. A ocorrência foi registrada por volta das 17:20 e mobilizou 2 viaturas dos bombeiros e seis bombeiros militares. Não houve bloqueio no tráfego e a vítima foi levada para o hospital municipal.

A batida aconteceu na altura do km 120 da rodovia Anhanguera e o resgate contou com o apoio da concessionária Autoban.

O Corpo de Bombeiros de Americana acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens. No local foi constatado um homem no banco do passageiro, com os membros inferiores presos.

O corpo de bombeiro utilizou de técnicas de extração de vítimas, com auxílio de equipamentos hidráulicos. A vítima foi socorrida pela ambulância da Autoban no qual prestou o apoio.