Os vereadores estudantes da 19ª Legislatura elegeram, em sessão realizada na semana passada, os alunos que compõem a Mesa Diretora. A aluna Anelize Palos, da Emefei (Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental) Dante Gazzetta, foi eleita presidente desta legislatura.

Nicoly Vitória Campos Batista, aluna da Emefei Prof.ª Augustina Adamson Paiva, foi eleita como primeira-secretária e Maria Izabelly de Santana, da Emefei Prefeito Simão Welsh é a segunda secretária.

Assim como acontece com os vereadores, a Mesa Diretora é a responsável pela condução dos trabalhos nas sessões dos vereadores estudantes.

Além da escolha da presidente e das secretárias, durante a sessão os alunos fizeram a leitura de 15 indicações que serão encaminhadas diretamente para a Secretaria de Governo da Prefeitura de Nova Odessa.

Entre os assuntos abordados nas indicações estão a necessidade de contratação de bibliotecários para todas as escolas; a ampliação das escolinhas esportivas, instalação de brinquedos infantis com acessibilidade nas praças públicas, recapeamento de vias, construção de quadras esportivas e reforma daquelas que já existem, entre outros.

O PROJETO – Doze alunos dos quintos anos das escolas públicas municipais foram eleitos vereadores estudantes titulares este ano. Outros 12 alunos são suplentes.

O objetivo do Programa Vereador Estudante é despertar o senso crítico dos estudantes, com noções claras de seus direitos, mas também de seus deveres.

Dois representantes de cada unidade de ensino, totalizando 24 alunos, foram eleitos para trabalhar em favor da comunidade escolar, a exemplo do que ocorre com os vereadores eleitos pelo povo para atuar no Legislativo.

As próximas sessões acontecem nos dias 25 de novembro e 02 de dezembro, às 8h, com as portas abertas ao público, pais, amigos e interessados, no plenário da Câmara Municipal.