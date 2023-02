Musa da Rosas de Ouro Thais Bianca revela que faz tratamento com soroterapia

A empresária Thais Bianca revela que faz uso de soroterapia, para manter o corpo nutrido e saudável. Musa da Rosas de Ouro e ex Panicat, Thais chama atenção com seu corpo sarado esbanjando sensualidade e muita saúde por onde passa. Thais revela que não faz uso de vitaminas manipuladas ou cápsulas, ela optou por injetar semanalmente soro para reposição de vitaminas e sais minerais. Thais procurou o Dr. Francisco Benetti, referência no assunto, que ajuda a entender as necessidades do seu corpo. “Semanalmente recebo um soro específico para minha necessidade, por exemplo: com o desfile de Carnaval se aproximando, eu tomo o soro que me ajuda a não ter retenção de líquidos.” comenta Thais. A musa fala que também costuma tomar soro para ajudar no ganho de massa muscular, soro diurético entre outros. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Bianca (@thaisbianca) Thais está se preparando para o desfile de carnaval na Rosas de Ouro, escola na qual é musa pelo 9º ano consecutivo, a empresária comenta que não tem feito dietas mirabolantes, não come 20 ovos por dia e sempre come de tudo que tem vontade. Mas qual o segredo para manter um corpo sarado assim? Ela diz que o segredo é ter hábitos saudáveis, comer bem, descansar, beber bastante água e se exercitar com regularidade. Acompanhe Thais no Instagram @thaisbianca