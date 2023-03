Andressa Urach se envolveu em mais uma polêmica na web

Desta vez, foi durante uma entrevista online que ela concedeu no último sábado, 4, à apresentadora Suyane Pessoa, da Rádio Boa FM, de Teresina, Piauí. A ex-miss bumbum perdeu a cabeça e encerrou a entrevista chamando a jornalista de “ignorante” e “mal comida”.

Tudo ia bem, até a apresentadora questionar sobre a batalha judicial da modelo contra o ex-marido pela guarda do filho Leon, de 1 ano, que está atualmente sob os cuidados do pai, por determinação da Justiça. “Não falta ter o teu filho por perto de ti?”, perguntou Suyane.

“Mas isso é uma questão de juiz, meu amor! Deixa de ser ignorante. Querer ou não ter o meu filho… Você está desinformada”, rebateu Andressa, irritada. “Só perguntei o que te faz falta”, retrucou a apresentadora.

“Você está muito desinformada. Estuda um pouco mais para entrevistar as pessoas. Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. Você está muito mal comida, só pode”, disse a ex-miss bumbum. “A sua sorte é que eu não estou perto de você!”, completou. Assista:

Nudes na web

Andressa Urach anunciou em fevereiro sua entrada no OnlyFans, plataforma que vende nudes na web. Recém-separada de Tiago Costa, a ex-vice-miss bumbum está cobrando 50 dólares por mês, o equivalente a R$ 261 mensais para quem quiser ter acesso aos seus conteúdos íntimos. “Andressa Urach como você nunca viu”, diz o perfil da conta.

“Vai ter a linha sensual, sim. Mas no privado, pagando pelo conteúdo, terá nu, sim”, avisa a ex-pastora em papo com o Extra.

Aos 35 anos e mãe de dois filhos, Urach conta que decidiu criar seu perfil na plataforma adulta por curiosidade. “O que me fez entrar foi a curiosidade. porque ouvi muias pessoas falando, e muitas famosas também”.

Em novembro, Andressa Urach ficou 20 dias internada numa clínica psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o então marido Tiago Lopes, afirmou que ela foi internada com quadro de “delírio psicótico” e que pôs em risco a vida do filho do casal.

Segundo Lopes, “ela estava na ala psiquiátrica de um hospital, porque teve um ‘delírio psicótico místico’, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade”. Ele diz ainda que o sumiço nas redes sociais de Andressa, notado e comentado pelos fãs nos últimos dias, se deve a isso. A última publicação de Andressa em seu perfil no Instagram foi no dia 27 de outubro, há mais de duas semanas.

Em seguida, Lopes deu uma atualização do estado de saúde de Andressa. “Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa, eles estão administrando os medicamentos e [ela] não tem previsão de alta’, explicou. “Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, informou ele.

Segundo Lopes, Andressa teria colocado a vida do filho do casal, Leon, em perigo. “Na noite da madrugada de sábado a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, comentou. Lopes relata que chamou o SAMU e a Polícia Militar para “solucionar a situação”.

Ele ainda disse que já está ajuizando a ação de divórcio da Andressa com um pedido de guarda do Leon. “Com o borderline já era difícil. Agora, com esses novos problemas que surgiram, fica inviável manter o casamento”, ressaltou. “Não dá para lutar sozinho. Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria não perdoaria, mas infelizmente meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica”, concluiu.

