A fisiculturista vencedora de prêmios internacionais, Andreia Tokutake, se prepara para mais uma competição no exterior muito importante neste ano, que acontecerá nos próximos dias nos Estados Unidos, chamada de “Los Angeles Championships”. O evento, que ocorrerá no sábado, 16 de julho, serve como torneio qualificatório para o Olympia, um das principais competições do circuito de fisiculturismo.

Atuando na categoria Wellness Sênior 45+, a paranaense se destaca como grande inspiração para as mulheres que desejam entrar para este esporte mesmo depois dos 40 anos e isso ela demonstra diariamente através do seu Instagram @andreiatokutake, que conta com mais de 108 mil seguidores. Entre os títulos, Andreia é vice-campeã sul-americana Olympia Argentina 2021, vice-campeã sul-americana Lima-Peru 2019 e vice-campeã Olympia Brasil 2021.

Sobre sua preparação para o torneio, a loira destacou a importância da alimentação. “Minha preparação consiste em muito treino, baixo carboidrato, muita proteína e, principalmente, muita água”, define Andreia Tokutake