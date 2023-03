André do Prado vai presidir Alesp

O novo presidente da Alesp, André do Prado (PL),

tem na região várias ligações. O ex-vereador de Santa Bárbara Kadu Garçom e o sobrinho do prefeito de Americana Vincenzo Sardelli são os principais nomes ligados a André.

Kadu, que se tornou eminência parda junto a André do Prado, foi para a posse e levou consigo o vereador do partido na cidade, Kifú.

Eleito com 89 votos, o deputado André do Prado é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e comandará o maior parlamento estadual da América Latina pelos próximos dois anos. A nova Mesa Diretora da Alesp, eleita durante sessão realizada nesta quarta-feira (15), é composta também pelo 1º secretário, deputado Teonilio Barba (PT), e pelo 2º secretário, deputado Rogério Nogueira (PSDB).

Em sua primeira fala à frente do Legislativo paulista, André do Prado agradeceu os votos recebidos e prometeu uma gestão aberta a diálogos. “Sei da minha responsabilidade, mas agradeço a cada um de vocês, pois sem o apoio dos partidos isso não seria possível. Vou trabalhar muito para honrar cada voto que tive na tarde de hoje”.

O novo presidente ressaltou também a relação entre a Assembleia e o governo do Estado. Relação esta que prometeu estreitar nesses próximos dois anos. “Vamos juntos trabalhar para um Estado mais forte, humano e desenvolvido”.André do Prado venceu o pleito que contou com a candidatura do deputado Carlos Giannazi (Psol), que recebeu o voto de cinco parlamentares.

