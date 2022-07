Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste-SP entre os anos de 2013 e 2020, é oficialmente candidato a deputado federal pela região, nas eleições de outubro. A confirmação ocorreu após a realização das convenções do MDB, em todo o Brasil.

Denis Andia tem 50 anos e é empresário. Foi eleito prefeito de Santa Bárbara d’Oeste na primeira vez em que se candidatou ao cargo, em 2012. Na eleição seguinte, tornou-se o primeiro prefeito reeleito da história do Município. Encerrou o segundo mandato com altíssima aprovação popular e elegeu seu sucessor.

Durante os oito anos de seu mandato foram realizadas mais de 250 obras grandes, o que confere a média de uma obra importante a cada 12 dias de governo, quebrando diversos tabus e levando Santa Bárbara d’Oeste ao melhor momento de sua história. Os altos índices de desenvolvimento nas áreas da saúde, educação, segurança, saneamento básico, mobilidade e emprego colocaram a cidade no 1º lugar do Brasil em Qualidade de Vida (ranking ‘Melhores Cidades do Brasil 2022’, da Revista IstoÉ).

“Agora é oficial, sou candidato a deputado federal por nossa região e quero levar para todo o Brasil as boas práticas e os resultados inovadores que alcançamos até aqui na vida pública. Quando prefeito da minha cidade mostramos que é possível fazer diferente e produzir mais pelas pessoas. Trabalhamos com muito planejamento, seriedade e dedicação, movidos pelo desejo claro de transformar uma cidade. Agora queremos trabalhar também pelo nosso Brasil e pelos brasileiros. Mostrar que é possível desempenhar um mandato de deputado federal mais próximo das nossas cidades e das pessoas, colaborando com os atuais prefeitos da nossa região, através da visão prática e da experiência de quem já administrou uma cidade de mais de 200.000 habitantes, durante oito anos. É a hora de unir as ideias e o bem-querer de todos, agora por nossa região. Temos uma oportunidade única de realizar algo diferente por todos”, comentou Denis Andia.

UM TOCADOR DE OBRAS, COM CAPACIDADE ADMINISTRATIVA

Experiente e preparado para a vida pública. Denis Andia é alguém com novas e boas ideias para ajudar o Brasil a crescer cada vez mais, disposto a trabalhar com respeito – fazendo o certo para fazer bem feito.

Os dois mandatos de Denis Andia em Santa Bárbara d’Oeste foram marcados por grandes obras e quebras de tabus.

Erradicou todas as favelas da cidade construindo moradias populares. No transporte, construiu uma nova rodoviária, um novo terminal urbano e implantou um moderno sistema de transporte público.

Na segurança, Santa Bárbara d’Oeste ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais seguros do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, a cidade saiu de 50% para 100% de esgoto tratado e ampliou a reservação e a distribuição de água para patamares de excelência nacional.

Parcerias com Unicamp, USP e Unesp fizeram a qualidade do ensino disparar, colocando as escolas municipais barbarenses entre as melhores do Brasil. Triplicou o número de creches, fazendo com que Santa Bárbara seja hoje uma das poucas cidades que não têm fila por vagas.

Na saúde, duplicou-se o número de unidades de saúde, de médicos e leitos de UTI, quadruplicou-se o de pediatras, além de novos serviços e equipamentos de alta tecnologia que foram ofertados para servir melhor as famílias. Em 2020, o sistema de saúde municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu a Certificação de Qualidade ISO9001 – algo muito raro na saúde pública de um município.

Para quem é de fora, ao chegar em Santa Bárbara d’Oeste o sentimento é de estar em uma cidade organizada, pronta para o futuro e em franco desenvolvimento – sem perder o clima do interior. Uma somatória de transformações aliadas a novas ruas, avenidas e eixos de desenvolvimento econômico que permitiram que a taxa de desemprego do município hoje seja de apenas 0,72% – quando a média nacional e regional está entre 10% e 12%.

“Esta é a transformação de Santa Bárbara nos últimos anos. Um bom modelo de política e gestão pública para o Brasil”, finalizou Denis Andia.

Santa Bárbara d’Oeste, 28 de julho de 2022