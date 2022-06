Provando que será uma das grandes apostas do MDB no Estado com força na região, o pré candidato a deputado federal e ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia apareceu na propaganda do MDB para toda a RMC (Região de Campinas).

No instagram, ele postou o vídeo e trouxe ‘para perto’ alguns prefeitos da RMC importantes para seu projeto.