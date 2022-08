“Desperta Brasil! Tem gente boa que quer trabalhar…”. É com uma melodia suave e cativante que o jingle da campanha de Denis Andia para deputado federal caiu no gosto das pessoas nas redes sociais.

O jingle foi apresentado pelo próprio candidato em suas redes. “Quero compartilhar com você algo que pra mim é muito especial. Acabou de ficar pronto o jingle da campanha, a musiquinha que vai nos acompanhar nos próximos dias. Vou ouvir pela primeira vez, junto com você”, disse Denis.

Bastou a música ser apresentada para o conteúdo viralizar. Likes e mais likes, compartilhamentos, listas de transmissão nos WhatsApp. “Estamos juntos”, “Ficou show”, “É Denis Andia Deputado Federal”, “Nossa, ficou muito bom. Vai com tudo” e “Juntos e na esperança de termos o nosso deputado federal”, “Amei, achei muito verdadeiro. Vou confiar em você. Deus abençoe!” foram alguns dos comentários.

“E o retorno não foi apenas nas redes sociais. Aconteceu também nas ruas, em nossa caminhada, conversando com a nossa gente. É muito prazeroso saber que o nosso trabalho é reconhecido e que as pessoas confiam em nós o papel de sermos uma ligação direta com Brasília. Muito obrigado!”, disse Denis Andia.