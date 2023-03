O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste (SP) e deputado federal suplente, Denis Andia

é o novo Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, em Brasília. A nomeação foi publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial da União.

Essa é a mais alta função pública ocupada por um barbarense nas esferas de governo estadual ou federal.

“Um grande desafio que, graças a Deus, nos permite avançar ainda mais. Estar à frente de uma secretaria nacional com o porte e a importância do Ministério das Cidades nos dá a oportunidade de trabalhar por todos os brasileiros e também por nossa região. Muitas portas vão se abrir. É uma posição importante no alto escalão em Brasília e que amplia muito a capacidade de representar nossa gente”, comentou o Secretário Nacional Denis Andia.

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana é responsável pela gestão de investimentos voltados para a melhoria do deslocamento de pessoas pelo sistemas de transporte urbano, ferroviário, rodoviário, terrestre e todos os seus modais, políticas de transportes público, integração nas regiões metropolitanas, acessibilidade, projetos municipais de mobilidade, programas de recapeamento de ruas e avenidas, novas vias e corredores urbanos, entre outras ações que contribuem para a promoção da qualidade de vida dos cidadãos nas cidades onde vivem.

Um exemplo próximo dos investimentos da Secretaria Nacional na região é BRT (Bus Rapid Transit) de Campinas, projeto de mobilidade e transporte na ordem de R$ 458 milhões.

Alguns fatores levaram o barbarense a ser convidado para o comando da Secretaria Nacional, entre eles, os reconhecidos avanços na mobilidade urbana e na qualidade de vida de Santa Bárbara d’Oeste durante os oito anos em que Denis Andia foi prefeito do município, aliado à experiência como presidente da Região Metropolitana de Campinas (RMC) por duas vezes.

A indicação feita pelo MDB, partido que comanda o Ministério das Cidades, por recomendação direta do presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi, e da bancada de deputados federais na Câmara Federal.

“A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana está entre as mais importantes de Brasília porque tem uma finalidade absolutamente municipalista em suas atribuições e leva obras estratégicas a um número muito grande de cidades. A escolha do Denis Andia é consequência do trabalho transformador que ele realizou em Santa Bárbara d’Oeste, como prefeito, e na região de Campinas, como presidente da RMC. Seus mandatos são referência para todo o interior do Estado de São Paulo e agora, em Brasília, ele terá a oportunidade de fazer ainda mais por nossas cidades”, comentou Baleia Rossi, Presidente Nacional do MDB.

A nomeação para a Secretária Nacional de Mobilidade Urbana não interfere na expectativa para vaga de deputado federal de Denis Andia, que ocupa a 2ª suplência e tem boas possibilidades de ser chamado para o mandato legislativo.

“Essa experiência no executivo federal trará muito conhecimento sobre Brasília e permitirá desde já trabalharmos por todos aqui. Vai somar muito à bagagem que já tenho como prefeito. Vou me dedicar muito para realizarmos um trabalho transformador para os municípios do Brasil, em uma área essencial para a qualidade de vida das pessoas. Quando a vaga para deputado federal chegar, certamente, teremos um novo campo de visão ainda mais amplo e realizador”, completou Andia.

Denis Andia foi o primeiro prefeito reeleito da história de Santa Bárbara d’Oeste, deixou a prefeitura com 82% de aprovação popular e ainda elegeu seu sucessor. Nas eleições de 2022, obteve 75.082 votos e foi o candidato a deputado federal mais votado da RMC.

