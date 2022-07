O ex-prefeito de Denis Andia de Santa Bárbara d’Oeste aposta no protagonismo que a cidade vive atualmente para se apresentar aos eleitores. A aposta maior é que o crescimento se dá graças a uma ampla transformação iniciada em 2013. O município de 200 mil habitantes desponta hoje com os melhores índices de qualidade de vida. Os dados são da pesquisa da Revista IstoÉ, divulgada em 29 de junho, que aponta a cidade barbarense como a melhor do Brasil, entre todas as de médio porte. Eleito prefeito, Denis capitaneou um grupo de trabalho que persistiu arduamente para que Santa Bárbara pudesse viver hoje o seu melhor momento da história.

Com significativas quebras de tabu e mais de 250 grandes obras (uma a cada 15 dias de governo), Denis Andia foi o primeiro prefeito reeleito da história de Santa Bárbara e conseguiu emplacar o sucessor, seu então vice-prefeito, Rafael Piovezan.

Os dois mandatos de Denis Andia em Santa Bárbara d’Oeste foram marcados por grandes obras e quebras de tabus. Moradias populares, erradicação de todas as favelas da cidade, nova rodoviária e um novo e moderno sistema de transporte urbano. O município também é o número no ranking da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, a cidade saiu de 50% para 100% de esgoto tratado e ampliou a reservação e a distribuição de água para patamares de excelência nacional. Parcerias com Unicamp, USP e Unesp fizeram a qualidade do ensino disparar, colocando as escolas municipais barbarenses entre as melhores do Brasil. Com a triplicação das creches, hoje Santa Bárbara é uma das poucas que não têm fila por vagas. Na saúde, duplicou-se o número de unidades de saúde, de médicos e leitos de UTI, quadruplicou-se os pediatras, além de novos serviços e equipamentos de alta tecnologia foram ofertados para servir melhor as famílias. Entre 2018 e 2020, o sistema de saúde municipal de Santa Bárbara d’Oeste passou por um processo de avaliação e recebeu a Certificação de Qualidade 9001, algo muito raro na saúde pública de um município.

“O que fizemos em Santa Bárbara d’Oeste foi trabalhar pensando única e exclusivamente na cidade que os barbarenses desejam. Unimos ideias e o bem querer de todos. Assim, conseguimos inovar, implantar uma gestão moderna e transformar a nossa cidade. Uma nova forma de fazer política e de gerir o Município. Hoje o cidadão barbarense tem muito orgulho da cidade onde vive, basta perguntar a qualquer pessoa daqui. Tive a honra e a responsabilidade de ser o primeiro prefeito reeleito da cidade. Hoje damos continuidade ao trabalho com a atual gestão do Prefeito Rafael, que foi o meu vice-prefeito e quem apoiei nas eleições de 2020. Acredito que somos um bom exemplo de que podemos ter cidades e um país ainda melhor”, comentou o ex-prefeito Denis Andia.

Para quem é de fora, ao chegar em Santa Bárbara d’Oeste o sentimento é de estar em uma cidade organizada, pronta para o futuro e em franco desenvolvimento – sem perder o clima do interior. Uma somatória de transformações aliadas a novas ruas, avenidas e eixos de desenvolvimento econômico que permitiram que a taxa de desemprego do município hoje seja de apenas 0,72% – quando a média nacional e regional está entre 10% e 12%.

Esta é a transformação de Santa Bárbara nos últimos anos. Um exemplo de política e gestão pública para o Estado de São Paulo e para o Brasil.

Hoje, o ex-prefeito Denis Andia é pré-candidato a Deputado Federal.

Santa Bárbara d’Oeste, 12 de julho de 2022