Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste-SP entre os anos de 2013 e 2020, inicia oficialmente nesta terça-feira (16) a sua campanha para deputado federal nas Eleições 2022. Concorrendo a uma das vagas no Congresso Nacional, Denis Andia terá na urna o número 1540 e carrega consigo um perfil diferente para ser um sangue novo em Brasília-DF.

Denis Andia tem 50 anos e é um dos prefeitos brasileiros mais bem avaliados da sua geração, com 82% de aprovação. Foi o único reeleito da história de Santa Bárbara d’Oeste-SP, município com 200.000 habitantes, encerrando seu segundo mandato em 2020 elegendo seu sucessor.

Fez um governo sério e transformou sua cidade em uma das mais prósperas do interior paulista. Durante os oito anos de seu mandato foram realizadas mais de 250 obras grandes, o que confere a média de uma obra importante a cada 12 dias de governo, quebrando diversos tabus e levando Santa Bárbara d’Oeste ao melhor momento de sua história. Os altos índices de desenvolvimento nas áreas da saúde, educação, segurança, saneamento básico, mobilidade e emprego colocaram a cidade no 1º lugar do Brasil em Qualidade de Vida (ranking ‘Melhores Cidades do Brasil 2022’, da Revista IstoÉ).

Conhecedor da região, foi duas vezes presidente da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e ajudou a formar a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).

Tem um trabalho próximo das pessoas, uma visão de quem já administrou um município e o levou aos melhores índices da história e tem como objetivo ajudar os prefeitos das cidades em seus principais projetos.

“Estou sempre próximo, pois é assim que a gente muda a vida das pessoas. Nosso trabalho em Santa Bárbara d’Oeste levou qualidade de vida e prosperidade à cidade! E é isso o que todos nós desejamos – elevar a autoestima e o sentimento pleno de pertencimento ao lugar onde se vive. Acredito que a experiência bem sucedida que tive como prefeito em Santa Bárbara d’Oeste me permite fazer um mandato diferente lá em Brasília para melhorar a vida de outras pessoas, em mais cidades”, comentou Denis Andia.