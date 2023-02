AnaVitória vem como grande atração em Americana

Teatro Municipal inicia venda de ingressos para o show da dupla AnaVitória

A bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, iniciou nesta terça-feira (31) as vendas de ingressos para um dos shows mais aguardados pelo público: a apresentação da dupla folk-pop brasileira AnaVitória, que se apresenta no dia 1 de abril, às 21 horas.

Os ingressos também podem ser adquiridos pelo site www.entravip.com.br . Os valores variam de R$ 75 a R$ 200, dependendo da posição da poltrona e também se é meia-entrada ou não.

AV é uma dupla formada pela compositora Ana Caetano e a cantora Vitória Falcão. Elas se tornaram parte de uma nova geração de jovens artistas que trouxeram o folk-pop brasileiro de volta às paradas.

A dupla foi a grande vencedora na edição 2021 do Grammy Latino, premiada nas categorias: Melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa com o trabalho “Lisboa “.

AnaVitória tem números expressivos, e o nome hoje é considerado o segundo maior do gênero pop no Spotify Brasil, acumulando mais de 1,5 bilhão de audições.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento