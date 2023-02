Anatel promete acabar com IPTV Box piratas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou

nesta quinta-feira (9), a determinação de bloqueio de dispositivos TV Box piratas não homologados no Brasil. O Plano de Ação da Anatel divulgado também prevê o fim da comercialização de dispositivos do tipo. Calcula-se em 7 milhões de aparelhos que vão cair.

De acordo com a agência, dispositivos do tipo devem ser bloqueados ou ter o tráfego de conteúdo e chaves de criptografia redirecionados. A medida deve impactar produtos em uso no país que utilizam chaves do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), destinado aos serviços de TV por assinatura.

De acordo com a agência reguladora, o mercado de TV box é muito grande no Brasil e os fiscais não conseguem superar a rapidez dos contrabandistas. Por isso, a Anatel agora deve trabalhar em outra frente.

O objetivo do Plano é, por meio de medida administrativa, atuar de maneira mais célere, compatível com a agilidade dos fornecedores dos produtos clandestinos. Espera-se, assim, impedir ou prejudicar de forma significativa o funcionamento desses equipamentos e desestimular o seu uso.

Para que o IP de um servidor central de IPTV pirata seja bloqueado, a agência deve seguir uma série de procedimentos para evitar que sites e outros serviços legais não sejam atingidos.

De acordo com os técnicos da Anatel, muitas TV Box trazem um software malicioso (malware) capaz de permitir que criminosos assumam o controle da rede doméstica para capturar dados e informações dos usuários.

