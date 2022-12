Pelo gráfico da figura 1, parece que São Paulo tem mais a ensinar do que mudar no assunto homicídios. A melhoria é clara. Por melhoria, usa-se a definição: mudança com impacto significativo e duradouro num indicador de interesse da organização – no caso, do governo de São Paulo. Para fins de comparação, a média nacional é de 18,7 ante aos 6,26 do Estado, três vezes maior. Já a Bahia, além da dificuldade para coletar os dados, apresentou taxa de 36,30 em 2020, sem tendência de queda desde 2012.

Portanto, cuidado com as correntes e imagens que foram utilizadas durante o período eleitoral que mostravam o Estado como um lugar violento. Pelos dados, pode-se dizer que a violência está diminuindo, principalmente referente ao número de homicídios. 6 é um bom número? Se compararmos com os 0,91 de Portugal ou 0,25 do Japão, certamente não.

Mas é importante notar que é o mesmo número dos Estados Unidos (6,52) e um pouco superior ao da Argente (5,35). Isso mostra que há um longo caminho a ser percorrido para baixar de 1 a taxa, mas que muito foi feito para a sua redução.

Qual o comportamento dos outros crimes?