Ana Maria Braga será nova garota propaganda do Pague Menos

“Acorda, menina! ”. Quem não conhece este bordão, que está no ar na TV brasileira há 30 anos, adentrando os lares do Brasil e de outros países? Não tem como ouvi-lo e não lembrar da apresentadora Ana Maria Braga, sua criadora, que tem uma carreira consolidada. São mais de 20 anos, no comando de um programa matinal na maior e mais popular emissora de televisão do Brasil. Essas características foram fundamentais para ser a escolhida para estampar as campanhas em 2023 da Rede de Supermercados Pague Menos, varejista presente em 20 cidades do interior de São Paulo, com 33 lojas.

O flerte teve início em dezembro de 2022 e foi concretizado em março de 2023, com a assinatura do contrato. “O shopper está cada vez mais exigente e têm a experiência com a marca e sua credibilidade como fatores decisivos para escolher onde realizará suas compras”, comenta o gerente de Marketing e Comunicação do Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon. “A Ana Maria Braga dialoga com todos os públicos de forma leve e transmitindo confiança, sem falar que é referência quando o assunto é culinária. Então, a partir de agora, unimos nossa marca à Ana Maria Braga”, complementa.

LEIA TAMBÉM: EXCLUSIVO. Outback negocia unidade no Tivoli Shopping

O setor varejista passa por um momento importante, com grandes modificações, e quem não acompanhar ficará pelo caminho. “Em nossa Rede de Supermercados Pague Menos temos o Clube Leve Mais, um clube de vantagens com ofertas exclusivas para os clientes cadastrados, temos o nosso Cartão Pague Menos, com condições diferenciadas para parcelamento, temos nosso açougue Leve Mais, com carnes sempre fresquinhas e com preços competitivos e também o e-commerce Pague Menos, onde o cliente compra pela internet e pode escolher entre retirar nas lojas ou receber suas compras em casa”, enfatiza Cecon. “Todos esses produtos e serviços tem como objetivo entregar para nossos clientes a melhor experiência de compra possível. A credibilidade da Ana Maria, que dispensa apresentações, vem somar e contribuir com todo esse percurso de mais de 30 anos da Rede Pague Menos. Estamos muito felizes e nos sentimos privilegiados em podermos trabalhar juntos”, finaliza o gerente de Marketing e Comunicação.

A trajetória de sucesso da Rede de Supermercados Pague Menos teve início com um tímido projeto dos irmãos Antonio, João e Laerte Santichio: um pequeno mercado de bairro, localizado no bairro Jardim São Paulo, em Americana, interior de São Paulo. A vocação para os negócios logo contribuiu para a expansão da empresa. A cada ano um novo projeto era realizado, concretizando o sonho da família. Buscando sempre atender a toda a população, com ofertas de produtos variados e preços acessíveis, os planos para o futuro só aumentavam.

Em 2020, a Rede inaugurou a loja online. No mesmo ano, foi inaugurado o Centro de Distribuição, com capacidade para abastecer até 50 lojas inicialmente. Já em 2021, outra inauguração importante: o Complexo Administrativo, onde já funcionava a área Logística — um espaço moderno e com 200 mil m², em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente são 33 lojas em funcionamento em 20 municípios (Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos), além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Entreposto de Carnes, em Santa Bárbara d’Oeste e Auto Posto, localizado em Nova Odessa. São mais de 6.800 colaboradores que fazem parte do Supermercados Pague Menos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento