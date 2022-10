O Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa está realizando um trabalho de reforço na sinalização em diversos pontos da Avenida Ampelio Gazzetta, a principal da cidade. O serviço consiste na repintura das guias, faixas de pedestres, faixas de contenção (as que marcam o ponto máximo de avanço, onde os motoristas devem parar) e as “faixas zebradas” sobre as lombadas.

Foram realizados esses reforços nas lombadas de toda a avenida que estavam apagadas, das faixas nos cruzamentos da Ampelio Gazzetta com a Rua Emydio Pierozzi e com a Avenida Brasil. Além disso, foram feitos esse tipo de reforço na sinalização próximo ao Supermercado São Vicente, no cruzamento com a Rua Dr Eddy de Freitas Crissiúma.

As equipes do Setor de Trânsito da Prefeitura mantêm esse serviço de revitalização e recuperação da sinalização horizonta (faixas) desde o início de 2022. Em Nova Odessa, o cronograma de ações de revitalização da sinalização nas avenidas e ruas da cidade é constante.

De acordo com a autoridade municipal de trânsito, Benedito Goes Neto, a Avenida Ampelio Gazzetta é um ponto focal desse cronograma por causa do grande movimento de carros na via. “Por ser a principal avenida da cidade, o número de veículos que passam por ali é muito grande, o que desgasta a sinalização muito rapidamente. Por isso precisamos sempre agir com frequência nesta avenida”, disse Goes.

Além da Avenida Ampelio Gazzetta, o Setor de Trânsito também realizou a pintura da “lombofaixa” (a faixa elevada de pedestres) existente no cruzamento entre as Ruas Dante Gazzetta e Antônio Rodrigues Azenha. Como o local é próximo de escolas e comércios, é importante a sinalização estar clara para gerar mais segurança aos pedestres. Ao longo do ano passado e início deste ano, foram instaladas outras “lombofaixas” na cidade, todas com apoio da Coden Ambiental.

Normalmente, o trabalho em cada ponto inclui a repintura das guias e sarjetas, na cor branco, e das divisões de pista, que são as faixas contínuas ou intermitentes em amarelo ou branco (dependendo do local) no centro das vias, onde ocorre a divisão de direção de fluxo.