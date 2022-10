João Amoêdo, fundador do Partido Novo, declara voto no ex-presidente Lula no segundo turno. “No dia 30, farei algo que nunca imaginei. Contra a reeleição de Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida, digitarei o 13”, disse.

João Amoêdo @joaoamoedonovo 8 de out A proposta, de aliados do governo, de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos Poderes. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da Corte. Este foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia.