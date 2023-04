Amizade entre fazendeiro e capivara faz sucesso nas redes

Grande símbolo ecológico do nosso país, a afeição entre as capivaras e a população tem aumentado cada vez mais. Elas estão em todos os lugares, não é incomum aparecer em áreas urbanas, próximas a rios e lagos. Em Curitiba, por exemplo, a Capivara virou formato de pastel e a iguaria gastronômica virou atração.

No entanto, capivara de estimação é novidade. Um fazendeiro do interior do Amazonas faz sucesso nas redes sociais ao mostrar sua relação com uma filhote de capivara.

Agenor mora em uma fazenda em Autazes e além da capivara chamada carinhosamente de Filó, também cuida de outros animais, como búfalos, um papagaio, um porco, e um mergulhão selvagem.

O vídeo dele mergulhando com a capivara tem mais de 100 milhões de visualizações. Mas há muitas outras imagens mostrando o dia a dia com os bichos da fazenda.

