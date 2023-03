Americanenses. 8 medalhas no Paulista de Karate

Sete atletas da equipe Instituto JR Dias, com apoio da Secretaria de Esportes de Americana, conquistaram oito medalhas

na terceira etapa do Campeonato Paulista de Karatê, disputada no ginásio Falcão, em Praia Grande (SP).

Em um evento com mais de mil atletas do Estado de São Paulo, a equipe comandada pela treinadora Bel Dias, contou com a participação dos caratecas Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, João Miguel de Souza, Rafael dos Santos Dellavalentina, Kael Andrade, Davi Ferreira, Laura dos Santos Freitas e Amanda Andrade.

“São mais atletas das escolinhas de Americana que estão se destacando no esporte. Parabéns a Bel pelo ótimo trabalho e pela parceria na revelação de atletas e, principalmente, na

formação de cidadãos de bem”, comemorou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Henrique Leal.

Confira os medalhistas:

Cadete feminino 2°kyu acima

Marina Sofia Garcia

Bronze na Luta -54kg

Sub 12 masculino 2°kyu acima

João Miguel de Souza

Ouro no Kata

Ouro na Luta -40kg

Rafael dos Santos Dellavalentina

Bronze na Luta -35kg

Junior feminino 2° kyu acima

Jenyffer de Castro Joaquim

Prata na Luta + 66kg

Sênior feminino até 3° kyu

Amanda Andrade

Ouro na Luta +68kg

Sub 12 masculino até 3°kyu

Davi Ferreira

Prata na Luta até 50kg

Cadete feminino até 3° kyu

Laura dos Santos Freitas

Prata na Luta até 47kg

