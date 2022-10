Os atletas americanenses Simoni Giraldi e Marcelo Vinícius Giraldi de Oliveira, mãe e filho, conquistaram quatro medalhas no 32º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, disputado no último final de semana, em Goiânia (GO). Ambos integram a Seleção Brasileira de Kung Fu e começam em dezembro os treinos para eventos internacionais.

Os atletas da Schols Kung Fu Academy disputaram o Campeonato Brasileiro em três categorias. Simoni conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias Armas Médias e Armas Longas, e uma medalha de bronze na categoria Mãos do Sul. Com o resultado, já está classificada para o Brasileiro de 2023. Marcelo Vinícius conquistou uma medalha de bronze em Armas Longas.

Mãe e filho são treinados pelo professor Ronaldo Schols e colecionam medalhas no Paulista, Brasileiro, Sul Americano e Mundial de Kung Fu. Os atletas buscam patrocínio para disputarem o Mundial, em 2023, na China. Na última edição do Mundial, em 2019, antes da pandemia, Simoni e Marcelo disputaram sem patrocínio. Simoni competiu em duas categorias e foi bronze em ambas: Mãos Livres e Armas Longas.

Marcelo Vinícius disputou em duas categorias e foi quarto lugar em Armas Longas. Na ocasião, a comissão chinesa o convidou para uma apresentação de gala, sendo ele o atleta escolhido para representar a delegação brasileira.

Simoni já foi homenageada como Destaque Esportivo pela Câmara de Americana quatro vezes.

Apesar dos bons resultados obtidos em suas trajetórias, os atletas só participarão do próximo Mundial caso consigam patrocínio, porque têm arcado sozinhos com os custos de viagem e hospedagem. Por este motivo, estão abertos a contato de empresas e marcas que estejam interessadas em incentivá-los. O telefone para contato é (19) 98189-5870.