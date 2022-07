Americana recebeu, no último final de semana, a seletiva da Etapa III de ciclismo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. As provas foram realizadas no velódromo do Centro Cívico e na Avenida Antônio Pinto Duarte, com participação de atletas sub-14 e sub-17, nas categorias masculino e feminino.

Quatro alunos de Americana conseguiram pontuar e figurar na listagem da classificação geral, com destaque para Lara do Nascimento Fernandes, que estuda no Colégio Objetivo e ficou em primeiro lugar nas provas de velocidade e de pontos e na classificação geral da categoria feminino sub-17.

Na categoria masculino sub-14, três estudantes de Americana conseguiram boas colocações:

– Luis Guilherme Silva de Oliveira, do Colégio Dom Pedro II – 2º lugar na prova de velocidade; 4º lugar na prova de pontos; 5º lugar na prova de resistência; e 4º lugar na classificação geral;

– Theo Mendes Mancini, do Instituto Educacional de Americana – 5º lugar na prova de velocidade; 6º lugar na prova de pontos; 6º lugar na prova de resistência; e 6º lugar na classificação geral;

– Alexandre Alves Maniezzo, da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha – 7º lugar na prova de velocidade; 5º lugar na prova de pontos; 4º lugar na prova de resistência; e 5º lugar na classificação geral.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo promovem a integração e o intercâmbio entre os alunos de Ensino Fundamental e Médio das redes públicas estadual e municipal, escolas particulares e escolas técnicas estaduais e federais em todo Estado.