O estudante americanense Gustavo Paro morreu após sofrer uma queda do prédio onde estava na PUC São Paulo no último sábado.

Gustavo Paro tinha 18 anos e era filho do casal Marisa e Ricardo Paro proprietários do Cleiton Portas e Janelas. Ele sofreu uma queda da sacada do prédio da PUC, em São Paulo, na noite desse sábado (03/09). O jovem teve um mal súbito, caiu da sacada e faleceu.

O velório acontece nessa segunda (05/09), das 7h às 10h, no Cemitério da Saudade.

O NM externa os pêsames a parentes e amigos.