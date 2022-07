Moradores de Americana terão entrada gratuita nos dias 30 e 31 de julho no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”. O benefício é concedido durante um fim de semana por mês, em datas estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do espaço cultural.

O morador precisa apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, que pode ser conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor, juntamente com um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

Nos casos de menores de 18 anos ou dependentes, é essencial apresentar um dos comprovantes acima mencionados e um documento oficial com foto (RG, Passaporte ou Carteira profissional) que comprove o grau de parentesco com o titular da conta.

“Agora que as crianças voltaram às aulas, levá-las para aprender mais sobre os animais do Parque Ecológico vai enriquecer ainda mais o cotidiano delas. O Zoo recebeu novos investimentos com a revitalização dos recintos da irara e do lobo-guará e está pronto para receber as famílias”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Conselho Gestor do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico é formado por representantes da Prefeitura de Americana, da sociedade civil organizada e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema), nomeado por meio da Portaria nº 8.655/2017, que também define os membros do Conselho Fiscal.

As próximas datas com entrada franca a moradores de Americana são os dias 24 e 25 de setembro, 29 e 30 de outubro, 26 e 27 de novembro e 17 e 18 de dezembro de 2022.