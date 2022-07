A americanense Henriete Alexandra Sartori Barnabé, vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, foi nomeada, na noite desta quinta-feira, como presidente interina da instituição.

Henriete assume o cargo até que o nome indicado pelo governo de Jair Bolsonaro, Daniella Marques, seja aprovado pelo conselho da Caixa. Daniella é considerada braço direito de Paulo Guedes e seu currículo está sendo analisado.

A troca do comando acontece após o pedido de demissão de Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa.

No comunicado publicado na noite desta quinta, o conselho de administração da Caixa ressaltou que “condutas ilícitas não são toleradas, em especial as de assédio sexual ou de qualquer natureza, e, se comprovadamente praticadas por agentes da instituição, receberão o devido tratamento previsto na legislação e nas normas internas da empresa”.

HENRIETE. Segundo o site oficial da Caixa, a americanense atuou no mercado privado por mais de 10 anos nas áreas de Custos, Orçamentos e Precificação. Empregada da CAIXA desde 1999, construiu sua carreira na área de riscos da instituição, com ênfase em risco de crédito para o segmento corporate e construção civil, atuou também no relacionamento institucional junto aos órgãos externos de controle e supervisão. Em 2019 assumiu a Superintendência Nacional de Gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, tendo coordenado as ações de pagamento do Saque Imediato em 2019 e Saque Emergencial em 2020. Coordenou ainda, o processo de migração da gestão do Seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores – DPVAT para a CAIXA. Foi membro do Conselho Fiscal da CAIXA Seguridade. Em 25 de fevereiro de 2021 tomou posse como Diretora Executiva de Riscos e em 01 de junho de 2021 tomou posso como Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal.

É graduada em Ciências Econômicas, com MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos.

Em 08 de abril de 2022, foi designada para exercer o cargo de Vice-Presidente de Habitação.