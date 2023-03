Americanense, cantor sertanejo morre atropelado em rodovia

O cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, conhecido como Matheus, morreu atropelado no km 125 da Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, na madrugada desta quarta-feira. Matheus estava com o sogro, Marcos Willian Ribera Vasque, que também foi atropelado e não resistiu aos ferimentos. Americanense, Matheus fazia dupla com Zé Henrique.

Matheus e o sogro moravam em Ribeirão Preto e seguiam para o Rio de Janeiro, quando, segundo a Polícia Rodoviária, a dupla resolveu parar no acostamento para revezar a direção e, ao descerem do veículo, foram atingidos por outro carro, conduzido por um homem de 36 anos. O cantor morreu na hora e o sogro chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A PRF informou que o motorista causador do acidente realizou o teste do bafômetro e constatou 0,34 miligramas de álcool. Ele foi encaminhado para o Plantão Policial (PP) e a autoridade determinou o flagrante. Os corpos serão sepultados nesta quinta-feira (30), em Ribeirão Preto.

