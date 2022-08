No último domingo dia 31 o atleta Fabrício Gutierrez de Paula de Americana sagrou-se campeão na categoria até 46 kg na faixa cinza na copa de jiu-jitsu esportivo.

O torneio foi realizado em Americana o atleta da equipe Dojofigth se prepara pra lutar agora dia 28 de agosto na cidade de Campinas pela competição Premium cup de jiu-jitsu no mês de novembro ele vai disputar o campeonato mundial de jiu jitsu em São Paulo no ginásio do Ibirapuera