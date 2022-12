Americana zerou novamente a fila de vagas em creche, atendendo integralmente todos os 1.292 inscritos no cadastro da Secretaria de Educação feito em setembro de 2022. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19) pelo prefeito Chico Sardelli, no Paço Municipal, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A medida foi possível graças à criação de 563 novas vagas para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos na Educação Infantil de Americana para o ano letivo de 2023, com a abertura de 14 novas salas de aula nas escolas da rede municipal de ensino.

A partir de janeiro serão abertas 10 novas salas de aula na pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos, ampliando a capacidade de atendimento de 3.456 vagas em 2022 para 3.763 – o que representa um acréscimo de 307 vagas.

Já para a faixa de 0 a 3 anos, a oferta de vagas de creche passará de 2.381 este ano para 2.615 em 2023, com a abertura de mais quatro salas – ampliando o atendimento com 234 vagas a mais. A rede parceira, composta por escolas do programa Creche Para Todos e por entidades filantrópicas, será responsável pelo acolhimento de 22 novas crianças em 2023.

Levando-se em conta apenas a faixa etária de 0 a 3 anos, é a quarta vez que a demanda é atendida integralmente desde o início da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi.

Em março de 2022, todas as 1.140 crianças com idade entre 4 meses completos a 3 anos que buscaram as vagas foram contempladas pela Secretaria de Educação. O mesmo ocorreu no ano passado, quando houve o atendimento de 2.359 crianças inscritas em duas ocasiões – março e setembro. O próximo período de inscrição para crianças com idade superior a 4 meses completo será aberto em março de 2023.

“Estamos muito felizes em abrir novas salas e atender mais crianças na nossa rede municipal. A Educação avançou muito este ano e, para 2023, vamos continuar nossa missão de oferecer ensino público de qualidade para as famílias americanenses”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“A gente está vendo uma evolução muito grande na Educação de Americana. Sempre pregamos muito por isso no nosso mandato e estamos vendo as escolas sendo reformadas e os educadores trabalhando com alegria. Isso se reflete diretamente na qualidade da Educação oferecida aos nossos alunos”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A abertura de novas salas é uma excelente notícia. Todas as crianças inscritas no cadastro da Secretaria de Educação agora têm a vaga garantida nas creches para 2023, em conformidade com o que nos propôs o prefeito Chico Sardelli, de construir uma Americana cada dia mais inteligente e humana. É um direito da família e um direito da criança que nós estamos cumprindo”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O setor de Planejamento da Secretaria de Educação esclareceu que, caso a família tenha inscrito a criança para vaga em creche em setembro e não tenha recebido o telefonema, é importante entrar em contato com a pasta pelo (19) 3475-9700, das 9h às 16h, para a atualização de dados cadastrais.