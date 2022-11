A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (24) às 9h30, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de Lei nº 121/2022, de autoria do Poder Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA). O projeto prevê a receita e fixa a despesa da Administração Direta, Indireta e do Legislativo para o exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.257.728.664,00. Dentre as áreas principais de investimento, o orçamento da Educação será de R$ 233.586.925,00, enquanto o da Saúde será de R$ 272.894.962,00. Já o orçamento da Câmara está previsto em R$ 31.990.000,00.

Os parlamentares discutirão ainda uma emenda de autoria da Mesa Diretora que autoriza a Câmara Municipal a abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento, utilizando como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 10% do valor total de sua despesa autorizada. A sessão extraordinária tem início às 9h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, através do canal 8 da Claro TV (RPTV), site oficial, Facebook e Youtube. Após a sessão extraordinária, acontece a 43ª sessão ordinária, também no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.