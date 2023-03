Americanense disputa Drifit em Piracicaba

Os maiores nomes do Drifit nacional estarão presentes na abertura da temporada de 2023 do Campeonato Brasileiro da categoria, marcado para os dias 1 e 2 de abril, no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) em Piracicaba.

Entre os participantes o mais aguardado sem dúvida é o campeão de 2022, Márcio Kabeça. Porém, a região também estará sendo representada por três pilotos das cidades de Americana, Campinas e Piracicaba, que já confirmaram participação nesta batalha inicial do Ultimate Drift, que é o nome do certame.

Chegando para sua quarta temporada no Ultimate Drift, Vinicius Trindade acredita que esta poderá ser sua melhor temporada. “Ano passado fui campeão Brasiliense de Drift. Já em 2021 terminei na oitava posição do brasileiro e, em 2020, ano de estreia na categoria, fiquei em sexto lugar. Agora, mais experiente, acredito que consiga ficar entres os quatro melhores”, afirmou o piloto de Americana que compete com um carro Nissan 240, com 500 CV potência.

Outro piloto da região e que vestindo um macacão nas cores vermelho e amarelo, que representam a marca do seu patrocinador, o campineiro André Bueno estará presente no grid pilotando um Nissan 350z V8, de 500 CV.

“Por ser de Campinas, estou bem familizarizado com a pista do ECPA, onde treino bastante. Vou continuar com o mesmo carro que utilizo há seis anos. Mas ele vem bastante melhorado para essa temporada e a expectativa é das melhores possíveis”, informou Bueno.

Como as provas acontecerão no autódromo do ECPA, não poderia faltar um piracicabano e ele é Ian Cleyber Mendes da Silva que vem a bordo de uma BMW e36, de 420 cavalos.

Após ficar entre os 10 primeimos colocados na categoria Light, em 2022, neste ano o piloto foi promovido e vai competir na categoria Principal. “Todo piloto sonha correr entre os melhores e neste ano, terei a oportunidade de disputar com os caras que eu sempre admimirei. Por isso a expectativa é muito boa, mesmo porque eu vinha utilizando um Chevett e, agora, estou competindo com uma BMW”, disse o único caipira no grid do Drift nacional.

“Evoluí bastante como piloto na temporada passada, mas para este ano meu equipamento evoluiu muito também. Agora, quero dar um show na pista para o público e não decepcionar meus conterrâneos”, completou Ian.

Ingressos

Mais informações sobre o campeonato pelo site ultimatedriftbr.com.br e ingressos acesse ultimatedrift.lets.events ou entre em contato com a organização pelo Instagram @ultimatedriftbr ou WhatsApp (11) 4210-4759

Patrocinadores

O Ultimate Drift tem patrocínio de Perfect Automotive, Pneustore, Mahle, NGK, Fueltech, Alltak e Barbarius World

Serviço

