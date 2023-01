Americana. Volta às aulas terá referência mundial em Educação

A abertura do ano letivo de 2023 em Americana,

destinado a professores presentes nas escolas da rede municipal de Educação, será com a palestra online do professor doutor António Nóvoa, uma das referências globais no debate sobre os rumos da educação pública. O evento volta às aulas ocorrerá nesta sexta-feira (3) e será transmitido no YouTube.

António Nóvoa fará palestra com o tema “A transformação da educação se constrói pela ação dos educadores”, para analisar os processos atuais de transformação da educação com base numa reflexão sobre os educadores. Sua formação e a valorização da autoria pedagógica, do trabalho coletivo e da partilha de práticas, será a proposta da palestra.

Nóvoa possui graduação em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa (1976), mestrado em Ciências da Educação pela Université de Genève (1982) e doutorado em Ciências da Educação pela Université de Genève (1986). Atualmente é professor titular da Universidade de Lisboa, da qual foi reitor entre 2006 e 2013.

O prefeito Chico Sardelli destacou o papel da educação para a construção de um novo tecido social. “Acredito no poder da Educação como ferramenta de transformação de vidas e parte essencial na evolução de um município, de um estado e de um País. Por meio da Educação conseguiremos concretizar as melhorias que desejamos em nossas vidas e na organização de nossa sociedade”, declarou Chico Sardelli.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, exaltou o currículo do palestrante responsável pela abertura do ano letivo. “Nos ocupamos de trazer um nome de peso e que seja referência em educação pública. António Nóvoa foi embaixador de Portugal na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) durante os anos de 2018 a 2021, e já produziu mais de 100 trabalhos científicos na área pedagógica. Temos certeza de que Nóvoa trará conceitos inovadores para incentivar o ano de trabalho de nossos educadores e, por consequência, para qualificar a interação com nossos alunos”, disse.

Equipes da Secretaria de Educação de Americana se reuniram, na última sexta-feira (27), para definir os detalhes finais do evento de abertura do ano letivo. Em 2023, a volta às aulas será a partir do dia 06 de fevereiro para mais de 14 mil crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede municipal de ensino.

