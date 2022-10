Os seis vereadores de Americana que foram candidatos a deputado nas eleições deste ano saíram do mesmo tamanho que entraram nas urnas. As apostas maiores foram os mais votados, mas não avançaram a ponto de bater os 10 mil votos.

Presidente da Câmara, Thiago Martins (PV) não conseguiu repetir a votação do atual vice-prefeito Odir Demarchi (PL), que bateu os 11,5 mil votos em 2018. Caso passasse do número de votos, poderia se tornar alternativa na corrida de 2024 no time do prefeito Chico Sardelli (PV). Única vereadora do PT na cidade e tendo parte do partido contra si, Juliana Soares teve a mesma votação de outro novato, Leco Soares (Podemos). Leonora Périco (PDT) foi candidata contra a sessão local do partido e bateu os 2,5 mil votos. Cumpriu a missão de manter o nome na memória da região que representa- de olho em 2024.

FEDERAIS– Os vereadores candidatos a deputado federal foram pior que os nomes a estadual. Apesar de ser menos (somente dois), eles ficaram na rabeira das votações. Gualter Amado (Republicanos) obteve 3,2 mil votos e o ex-tucano Marschelo Meche, que mais uma vez tentou surfar na onda bolsonarista, foi o lanterna geral, com 2,3 mil votos.