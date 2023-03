Americana. Ver.s aprovam 5 projetos. Homenagem e mais

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram cinco projetos de lei

e um projeto de decreto legislativo durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (7) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Três projetos foram adiados a pedido dos parlamentares e serão discutidos e votados nas próximas semanas.

Torneio de Verão

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 19/2023, de autoria do vereador Juninho Dias (MDB), que institui no calendário oficial do município de Americana o Torneio de Verão – Esportes de Areia de Americana.

O projeto tem como objetivo promover eventos competitivos que mobilizem atletas profissionais e amadores na realização de atividades físicas. Na proposta, o autor estabelece que o evento deve ser realizado, preferencialmente, entre os meses de dezembro e março, compreendendo a estação de verão.

Alterações no Título Policial Padrão e Ocorrência Destaque do Ano

Foi aprovado por unanimidade em discussão única o projeto de decreto legislativo nº 01/2023, de autoria do vereador Thiago Brochi (sem partido), que institui a concessão dos títulos “Policial Padrão Reporter Policial Valdir Moreira” e “Ocorrência Destaque do Ano Cabo Lima”.

A propositura desmembra as duas premiações, antes entregues em conjunto no mês de abril – a partir de agora, o Título Policial Padrão será entregue em abril e o Ocorrência Destaque do Ano em dezembro. Além disso, nomeia “Cabo Lima” o prêmio das ocorrências, em homenagem a um oficial da Polícia Militar morto numa operação em Sumaré em 1996.

Denominações de ruas

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 14/2023, de autoria do vereador Marcos Caetano (PL), que denomina “Alvaro Franzin” a Rua 15, localizada no Jardim Quinta dos Romeiros.

Também foi aprovado em segunda discussão por unanimidade o projeto de lei nº 15/2023, de autoria do vereador Marcos Caetano, que denomina “Luiz Seleghini” a Rua 24, localizada no Jardim Quinta dos Romeiros.

Retirado

O projeto de lei nº 9/2023, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do município de Americana em comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, foi retirado de tramitação a pedido do autor.

Adiamentos

Foi adiado por quinze dias a pedido da vereadora Professora Juliana (PT) o projeto de lei nº 142/2022, de sua autoria, que institui parâmetros gerais de política pública para capacitação e formação continuada para fiscais que atuam na Proteção e Bem-Estar Animal no município de Americana.

O projeto de lei nº 9/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebrar convênio com a Associação Educacional Americanense, mantenedora da Faculdade de Americana-FAM, recebeu segundo pedido de vista formulado pelo vereador Lucas Leoncine.

O projeto de lei nº 16/2023, de autoria do vereador Marcos Caetano, que institui a Semana de Incentivo a Prática de Esportes as Pessoas com Necessidades Especiais no município de Americana, recebeu o primeiro pedido de vista formulado pelo vereador autor.

O projeto de lei nº18/2023, de autoria do vereador Marschelo Meche (PL), que institui o “Dia da Conscientização contra o Suicídio”, recebeu o primeiro pedido de vista formulado pelo vereador autor.

A medalha Ayrton Senna é entregue a pessoas, equipes, clubes e empresas que tenham se destacado desenvolvimento do esporte americanense. A concessão das homenagens atendeu a decretos legislativos dos vereadores Juninho Dias (Izabele de Oliveira), Léo da Padaria (José Henrique de Carvalho), Thiago Brochi (Leonardo José da Silva) e Thiago Martins (José Valter Felizardo).

Participaram da solenidade os vereadores autores das homenagens, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel Adriano Daniel, e o presidente da Comissão de Esportes da OAB Americana (Ordem dos Advogados do Brasil), Dr. Vitor de Lião, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

