Americana. Veja o que os vereadores pediram durante a semana

Léo da Padaria pede melhorias na estrutura e segurança do Centro de Cultura e Lazer

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências sobre questões de zeladoria no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil.

No documento, o parlamentar menciona que foi procurado por frequentadores do CCL que relataram falta de água desde o dia 06 de março, o que levou a banheiros fechados e outros problemas. Diversas pessoas também reclamaram da falta de segurança e de rede de internet sem fio. “Recebemos essas demandas e estamos pedindo providências para a prefeitura. Não podemos admitir que a segurança das crianças seja comprometida, além da limpeza e das goteiras em sala de aula. São questões que precisam de solução”, aponta.

No requerimento, Léo pergunta se procede a falta de água na unidade e por qual motivo; se a direção do CCL tem recebido reclamações e realizado levantamentos sobre melhorias para a segurança do local; com que frequência são realizadas as manutenções nos bebedouros da unidade; e quantos funcionários atualmente são responsáveis pela limpeza.

Ainda no documento, o vereador questiona a possibilidade da criação de redes ‘Wi-fi’ para alunos e professores, por toda a extensão da unidade. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (21). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Silvio Dourado pede capinação na Praça Baptista Frezarin, na Vila Santa Catarina

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a capinação da área pública na Praça Baptista Frezarin, localizada na Rua Benvenuto Colbachini, no bairro Vila Santa Catarina.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que apontaram vegetação com altura elevada no local. “Nós estamos encaminhando essa demanda da população da Vila Santa Catarina pois o mato alto prejudica a utilização do espaço público. Esperamos que a prefeitura execute os serviços o quanto antes”, disse Dourado.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira (21) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Fernando da Farmácia vistoria substituição de redutores de velocidade na Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) acompanhou na manhã desta quarta-feira (15) a execução de serviço de substituição de redutores de velocidade na Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com o parlamentar, a remoção de uma lombada existente e a instalação de outra em um ponto diferente da rua têm sido solicitadas por moradores desde 2021 – na ocasião, Fernando protocolou uma indicação na Câmara solicitando a alteração.

Segundo o vereador, serão realizadas alterações de lombadas também nos cruzamentos da Rua das Rosas com as ruas Malvas e Dálias. “Quando foi construída, a lombada tinha como objetivo reduzir a velocidade dos veículos no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua dos Lírios para quem trafegava no sentido da Avenida Cillos. Porém, após a alteração de sentido da rua, a lombada perdeu sua finalidade, ficando após o cruzamento. Essa alteração foi importante para garantir maior segurança aos motoristas e pedestres”, comentou.

Leco Soares pede informações sobre obras de ampliação da UBS do Jardim Dona Rosa

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre as obras de ampliação da unidade básica de saúde (UBS) “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, localizada no Jardim Dona Rosa.

No documento, o parlamentar lembra que a unidade foi reinaugurada no final de 2022, retomando o atendimento à população e passando a contar com uma farmácia para o fornecimento de medicamentos, serviço que não existia no local anteriormente.

“Contudo, os moradores da região têm nos procurado para cobrar a conclusão das obras de ampliação da UBS, possibilitando a expansão dos atendimentos em saúde. Essa cobrança já foi feita outras vezes por esta Casa, mas até o momento não houve manifestação no sentido de dar prosseguimento na conclusão da obra”, aponta.

Leco pergunta no requerimento se a administração tem intenção de concluir a ampliação da unidade e, em caso de resposta positiva, quando a obra será retomada, qual o prazo de conclusão e qual a procedência dos recursos para conclusão. Em caso de resposta negativa, questiona o que será feito no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (21). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Gualter Amado pede informações sobre manutenção no viaduto Centenário

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações da prefeitura sobre a manutenção do viaduto Ministro Ralph Biasi (Viaduto Centenário).

Na propositura, o parlamentar relata que em fiscalização realizada no local identificou diversos problemas no asfalto. “O que nos preocupa é a segurança dos motoristas e motociclistas que muitas vezes necessitam fazer o desvio dos buracos, comprometendo com o bom fluxo e funcionamento da via que dá acesso à região central”, afirma.

Gualter questiona se existem estudos e laudo de vistoria técnica realizados no viaduto, bem como previsão de orçamento, obras e investimentos para melhorias. Pede, ainda, cópia dos documentos existentes. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (21). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

