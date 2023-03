A sede da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento

Projetos e Agricultura e da Casa da Agricultura recebeu, nesta quinta-feira (9), os serviços de jardinagem da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), visando a preparação do local para a implantação do Centro de Educação Ambiental “Sementes de Vida”. O espaço, previsto para ser entregue nos próximos dias, contemplará o Projeto Salas +Verdes, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

A implantação do Projeto Salas +Verdes tem o objetivo de criar ambientes para ações educativas, atuando como centros de formação e informação ambiental, em consonância com as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA.

“A sede, que abriga a Casa da Agricultura e a Unidade de Educação Ambiental, será um espaço para a realização de ações educativas. Americana foi selecionada no Projeto Salas +Verdes e o local receberá alunos e a comunidade, promovendo visitas guiadas, oficinas, biblioteca para incentivar pesquisas, entre outras atividades, para fortalecer o trabalho de sensibilização e conscientização em prol do meio ambiente”, explicou o secretário de Meio Ambiente (SMA), Fabio Renato de Oliveira.

Neste projeto, serão executados um jardim decorativo, horta com plantas “pancs” – plantas alimentícias não convencionais, ervas medicinais e flores, além da biblioteca, segundo a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Brike.

“Serão promovidas palestras, eventos e atividades trabalhando os temas ambientais, orientando e preparando as futuras gerações”, disse Kátia.

O Centro de Educação Ambiental vai funcionar na Rua dos Estudantes n° 292, Vila Cordenonsi. O espaço estará aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Horticultores da horta do Profilurb recebe o vereador Juninho Dias

Na manhã de ontem (07), o vereador Juninho Dias visitou a horta do Profilurb (Jardim Nossa Senhora Aparecida) para entender as demandas dos horticultores. “Aproveitamos para conversar sobre as necessidades e demandas do local, me comprometi a dialogar com os setores responsáveis sobre os assuntos levantados, ajudando em tudo que estiver no meu alcance”, disse Juninho Dias. Segundo o vereador, o gabinete já está dando andamento nos documentos com demandas oficiais para buscar melhorias no local.

Prefeitura reconstrói galeria no Jardim Novo Horizonte A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana trabalha na reconstrução da galeria pluvial localizada na Rua Meier, no Jardim Novo Horizonte. Com o deslocamento dos tubos devido às chuvas dos últimos meses, ocorreu uma erosão no local. Inicialmente, foi recolocada a tubulação e será construído um “muro ala” com dissipador de energia. Após a conclusão desta etapa, a equipe executará o aterro do local. “Uma manutenção emergencial e muito importante neste momento, estamos solucionando mais um problema pontual”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Prefeitura revitaliza sinalização de solo na Avenida Thomaz Fortunato A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana revitalizou, nesta terça-feira (7), a sinalização de solo na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na Região da Praia dos

Namorados.

As demarcações do solo foram necessárias para melhorar a visibilidade e a segurança de motoristas e pedestres, diante do grande fluxo de veículos naquela região, principalmente, em horário de pico.

As equipes da Utransv seguem sinalizando as ruas que estão sendo recapeadas nos bairros Jardim Brasília e Jardim São Paulo.

