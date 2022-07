A população de Americana poderá se vacinar contra a Covid-19 e a gripe, neste sábado (2), sem necessidade de agendamento. A vacinação vai acontecer nas unidades básicas de saúde dos bairros Jardim São Paulo, Parque das Nações, Vila Mathiensen e Antônio Zanaga, das 8h às 16h.

Todos os públicos elegíveis poderão ser vacinados contra a Covid, inclusive crianças com cinco anos ou mais. Para as doses de reforço, é preciso se atentar ao prazo mínimo de quatro meses (ou 122 dias), independentemente do imunizante recebido. O morador deve levar o cartão de vacinação e um documento com foto.

A vacina contra a gripe também será destinada a todos os públicos, inclusive crianças a partir dos seis meses de idade.